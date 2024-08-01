'Невозможное стало возможным': глава МИД Литвы заявил, что F-16 уже в Украине

Ранее об этом сообщил ряд западных СМИ со ссылкой на собственные источники.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил поступление в Украину первой партии западных истребителей F-16.

"F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной", - заявил Ландсбергис в сети Х.

Первые истребители F-16 уже в Украине: что известно

31 июля западное издание Bloomberg сообщило, что первые истребители F-16 уже прибыли в Украину. Это также подтверждает и АР. При этом точно неизвестно, о каком именно количестве самолетов идет речь.

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В то же время The Telegraph пишет, что F-16 уже совершили первые боевые вылеты в Украине. По информации издания, эти военные самолеты пока использовались только в качестве "противовоздушной обороны".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет официально подтверждать, действительно ли были поставлены первые истребители F-16.

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