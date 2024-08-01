F-16 могут дать результат, если использовать их в комплексе с другими средствами противовоздушной обороны.

Силы обороны могут решить проблему наступления россиян на востоке Украины благодаря F-16, заявил в эфире Radio NV полковник запаса, пилот-инструктор Роман Свитан.

"Один из механизмов, как остановить россиян на востоке - это не дать им возможности сбрасывать в достаточном количестве КАБы. И одной пары самолетов F-16 будет достаточно для выполнения этой задачи. По крайней мере россияне будут постоянно бояться и уменьшать количество авиабомб. Подход комплексный для выполнения этой задачи должен быть - это использование F-16 со всей триадой. Один F-16 может попасть под серьезный удар. Поэтому и локаторы летающие и наземные ЗРК должны быть", - сказал Свитан.

Он добавил, что сейчас у Украины есть серьезные проблемы только на одном участке фронта - на Покровском направлении. По словам эксперта, там враг поставил себе цель выйти на административные границы Донецкой области во время летней наступательной кампании. Однако, считает эксперт, Силы обороны могут остановить наступление оккупанта.

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"Решение проблемы должно быть комплексным. Должно быть достаточное количество противопехотных мин - это очень важно. У нас с этим большой дефицит. Ну и достаточное количество FPV-дронов, снарядов для артиллерии. Это даст дополнительные баллы для решения этого вопроса", - добавил Свитан.

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Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что прибывающие в Украину американские истребители F-16 знаменуют собой переломный момент в борьбе с Путиным и его самолетами Су-35.

По мнению авиационного эксперта Валерия Романенко, помимо противовоздушной обороны, украинские пилоты с F-16 могут нацелиться на вражескую авиацию, которая летает на низкой высоте. Это могут быть как самолеты, так и вертолеты.

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