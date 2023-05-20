Известно, что к "коалиции истребителей" присоединились США, Британия, Нидерланды, Дания и Бельгия. Однако не все они смогут обеспечить Украину F-16.

Вероятнее всего, что странами, которые обеспечат Украину американскими истребителями F-16, будут Дания и Нидерланды, говорится в публикации Defense Express.

Журналисты подсчитали, что именно эти страны среди указанных в "коалиции истребителей", во-первых, имеют на вооружении F-16, а во-вторых - уже обновляют свой авиационный состав поколением F-35. Соответственно, смогут предоставить ВСУ самолеты без критической угрозы собственной обороноспособности.

В то же время, отмечают журналисты, США и Британия тоже играют важную роль: Лондон согласился обучать украинских пилотов, а Вашингтон может покрыть расходы на вооружение этих машин и запасных частей, которые "легко составляют 50% общего ценника".

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Если брать только ресурс Нидерландов и Дании, то речь может идти об одной-двух эскадрильях от Нидерландов и одной от Дании, то есть всего от 24 до 36 машин с последующим постепенным расширением количества самолетов по мере прибытия из США новых F-35 и предельным общим показателем в 70 истребителей F-16, говорится в материале.

Количество единиц F-16 может и измениться, если к инициативе присоединятся и другие страны-операторы этих истребителей.

F-16 для Украины - главные новости

После многомесячных колебаний США и союзники наконец согласились поставить Украине боевую авиацию, в частности речь идет об истребителях F-16. К инициативе Британии, которая первой заявила о готовности продвигать "коалицию истребителей", присоединились Нидерланды, Дания и Бельгия.

Как отметил советник Байдена Джейк Салливан, сроки поставки F-16 напрямую будут зависеть от сроков учений украинских экипажей. Но доподлинно известно, что F-16 не будут участвовать в надвигающемся контрнаступлении ВСУ.

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