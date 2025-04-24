По мнению Свитана, боеприпасы не закончатся, пока не будет развалена российская империя.

У России налажено мощное производство ракет, забиты даже склады с так называемым неприкосновенным запасом (НЗ). Как пояснил на "Фабрике новин" полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан, нет смысла вести разговоры о том, что в стране-агрессоре заканчиваются запасы.

Эксперт рассказал, что есть определенные этапы ведения боевых действий, которые растянуты во времени. В частности, 3 года назад, в начале 2022-го, у россиян практически не было большого количества ракет. Имелись определенные запасы, так как оккупанты подготовились к вторжению, но наличие определенных типов ракет исчислялись в десятках.

"Типа "Кинжалов" практически вообще не было. Была определенная небольшая возможность их производить ежемесячно. Но за 3 года все изменилось абсолютно - россияне вышли на производство "24 на 7" большого количества ракет. Они сейчас производят больше сотни единиц в месяц... У них уже есть достаточное количество ракет для того, чтобы их не экономить, в этом смысле. То есть они производят больше сотни, на складах больше тысячи ракет есть, НЗ забиты…", - подчеркнул полковник.

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Он утверждает, что ракеты в РФ не закончатся никогда, пока существует РФ.

"Не закончатся, пока, по крайней мере, не будет развалена российская империя. Развалить ее можно только экономически… Потому у них готовность нанести удар есть постоянно. Вот она уже завтра есть, по большому счету", - сказал Свитан.

По его словам, армия РФ постоянно ведет подготовку к нанесению ударов, в зависимости от поставленной задачи - атака по военным объектам, по гражданской инфраструктуре. Поэтому, как отмечает эксперт, ракетная атака, которой сегодня подвергся Киев, была готова, возможно, еще 2-3 недели назад. Свитан подчеркнул:

"Это не проблема абсолютно с таким количеством ракет подготовить атаку... У россиян ракеты не закончатся даже если они будут бить каждую неделю по сотне ракета, как минимум полгода… Вопрос: "По чему бить?". У них целей нет в Украине, они уничтожили все наши нефтеперерабатывающие заводы… У нас уже бить, кроме как по гражданским объектам, нигде ничего нет. У россиян количество ракет будет постоянно увеличиваться. Это уже Европе надо будет приготовить…".

Удары РФ по Украине

Напомним, в ночь на 24 апреля армия РФ нанесла по Украине, в частности по Киеву массированный комбинированный ракетный удар. В результате в столице погибло 12 человек, десятки получили ранения. Не исключено, что количество жертв возрастет. По данным Reuters, по жилому дому, в котором погибли люди, Россия ударила северокорейской баллистической ракетой КН-23 (КН-23А).

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