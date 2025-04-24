Ночная атака россиян по Украине могла быть ответом на последние украинские атаки на российские военные объекты.

Российские захватчики, которые не отказываются от ведения полномасштабной войны против Украины, достаточно долгое время накапливали ракеты разных типов для нанесения массированной воздушной атаки по Украине.

Об этом военный эксперт Михаил Жирохов сказал в эфире на Radio NV.

"Россияне полгода накапливали запасы авиационных ракет, "Калибров" и всего остального, и сегодня они за одну ночь несколькими волнами выстрелили все это. Очевидно, что это ответ на наши удары по их военным объектам", - сказал Жирохов.

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Эксперт отметил, что во время российской ночной бомбардировки не наблюдается каких-то военных объектов.

Война России против Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, 22 апреля в Киржачском районе Владимирской области РФ прогремела серия мощных взрывов на 51 арсенале ГРАУ. По имеющейся информации, там хранятся значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет различного типа, включая "Искандер", "Точка-У", "Кинжал", боеприпасы к комплексам Панцирь-С1, С-300, С-400, а также "Град", "Смерч", "Ураган".

23 апреля стало известно, что неизвестные дроны с бомбами по 250 кг нанесли удары по заводу в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане (РФ), где производятся беспилотники типа Shahed. Фиксируется пять попаданий.

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