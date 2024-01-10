Дроны нового поколения могут не бояться систем РЭБ, а также не требуют значительных умений от оператора.

FPV-дроны с машинным зрением, которые сейчас тестируют россияне, могут значительно изменить ситуацию на фронте, поскольку они могут не бояться систем РЭБ, а также не требуют значительных умений от оператора. Об особенностях этих дронов рассказал Radio NV военный эксперт Сергей Бескрестнов с позывным Флэш.

"Есть понятие искусственный интеллект. Это система, которая способна распознавать цели и понимать, что это такое, отличать человека от техники, узнавать, где находится и какая техника. Эта система может работать с видеоизображениями, может самообучаться. Это мы называем более продвинутой системой. Когда мы говорим об элементах машинного зрения, это достаточно упрощенный вариант: оператор выделяет дрону на экране квадратик, что это является целью поражения, и дальше дрон летит, сам захватывает этот квадратик и по нему ориентируется. То есть оператор дальше ничего не делает", — объяснил Флэш в эфире Radio NV.

По словам эксперта, FPV-дроны являются сейчас во многом решающими на всех фронтах, и если они будут оснащены такой технологией, то смогут долетать до целей, независимо от того, будет ли у них на пути созданное РЭБ препятствие.

Видео дня

Кроме того, по его словам, после установки в FPV-дроны машинного зрения уменьшится потребность в высококвалифицированных пилотах таких дронов.

"Сейчас это ребята просто мастер-класса, это не каждому дано. Люди учатся сначала на курсах, потом месяцами нарабатывают практику полетов… Действительно, очень сложно стать таким пилотом. А с появлением машинного зрения задача пилота упрощается", - объяснил эксперт.

Он также добавил, что сейчас, когда дрон спускается очень низко, с ним может быть потеряна связь, а дроны, оснащенные технологией машинного зрения, даже если связь с ними будет потеряна, все равно поразят цель.

"Конечно, это упрощает работу по движущимся целям, потому что машинное зрение может захватить такую цель и ее сопровождать, лететь дальше. И даже часто выполнить эту задачу лучше, чем оператор. Поэтому это решение очень страшное для нас будет, и для противника, когда мы его внедрим. Оно может очень радикально изменить войну в плане FPV", — подытожил Флэш.

Что говорят в Украине о новых дронах РФ

Ранее сообщалось, что Россия начала использовать свои новые дроны с камерами ночного видения для ударов по Никополю, успешно реализовав запуск БПЛА в темные сутки дня.

Как рассказывал один из украинских бойцов, новые российские дроны с тепловизионными камерами радикально повысили эффективность применения дронов ночью, и особенно в зимний период.

Вас также могут заинтересовать новости: