Ранее Вильнюс одним из первых поддержал ВСУ передачей ПЗРК "Стингер".

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш анонсировал, что Вильнюс отдаст Украине весь свой флот вертолетов для противостояния захватнической войне, которую ведут россиян.

Об этом он заявил на международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне, передает "Укринформ".

"У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты - последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и хорошо выглядеть - мы отправляем в Украину", - сообщил Кариньш.

По словам чиновника, его правительство потратило более 1,3% ВВП на поддержку Украины, среди которых 1% - обеспечение военных нужд ВСУ на фронте.

Он подчеркнул, что Латвия никогда не питала иллюзий относительно России и приняла решение поддержать Киев американскими ПЗРК "Стингер" еще до начала полномасштабной войны (в ноябре-декабре 2021 года, когда Вильнюс уже беспокоился из-за скопления войск РФ на общей с Украиной границе).

Кариньш заявил, что тогда это было правильным решением, ведь оружие приехало за день до начала вторжения и стало одним из причин, почему россияне не захватили аэропорт в Киевской области.

Глава латвийского правительства указал, что сейчас страна продолжает поддерживать Украину как на гуманитарном, так и на военном уровне, потому что у Латвии, как у нации, есть понимание, за что борются украинцы.

"Они борются за многие вещи, но вы можете свести это к трем ценностям: свобода, демократия и верховенство права. Мы все постоянно говорим об этих вещах. Мы все борцы за свободу. Но, друзья, украинцы - это борцы за свободу, а мы сейчас являемся теми, кто поддерживает свободу", - заявил он.

Чиновник добавил, что поддерживает интегрирование Украины в ЕС и НАТО и подчеркнул, что все замороженные российские активы должны пойти на восстановление тех разрушений, которые принесли россияне.

Отметим, что конференция в честь Украины (Ukraine Recovery Conference) продлится в Лондоне два дня - в течение 21 и 22 июня.

Премьер Латвии отметился "троллингом" Путина

Напомним, что 7 июня премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отметился сарказмом относительно войны, которую развязал лидер РФ Владимир Путин против Украины.

Он подчеркнул, что своими действиями диктатор достигнет того, что Украина станет членом НАТО, а Европа впервые с конца Второй мировой войны станет по настоящему объединенной. Он похвалил Путина за "хорошую работу".

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