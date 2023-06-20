Португалия объявила о новом пакете военной техники для Украины, в него войдут БТР и гаубицы, об этом сообщает Министерство национальной обороны страны.
"Португалия продолжает поддерживать Украину: мы передадим еще 14 бронетранспортеров M113 и комплект 105-мм гаубиц", - говорится в сообщении.
Как отмечается, этот новый пакет военной техники дополняет 180 тонн боеприпасов и 5 бронированным машинам медицинской поддержки, о которых ранее было объявлено.
Военная помощь от Португалии Украине
Ранее португальский производитель беспилотников Tekever сообщил, что поставит Украине свои системы для поддержки наземных и морских операций.
Кроме того, Португалия готова рассмотреть возможность поставки запчастей для самолетов Ф-16, на которых будут летать украинские военные.
В апреле Португалия объявила о решении предоставить Украине пять аварийно-спасательных и медицинских бронемашин. Также в марте Украина получила от Португалии три боевых танка Leopard 2A6.