В частности, Португалия передаст Украине 14 БТР M113.

Португалия объявила о новом пакете военной техники для Украины, в него войдут БТР и гаубицы, об этом сообщает Министерство национальной обороны страны.

"Португалия продолжает поддерживать Украину: мы передадим еще 14 бронетранспортеров M113 и комплект 105-мм гаубиц", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этот новый пакет военной техники дополняет 180 тонн боеприпасов и 5 бронированным машинам медицинской поддержки, о которых ранее было объявлено.

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Военная помощь от Португалии Украине

Ранее португальский производитель беспилотников Tekever сообщил, что поставит Украине свои системы для поддержки наземных и морских операций.

Кроме того, Португалия готова рассмотреть возможность поставки запчастей для самолетов Ф-16, на которых будут летать украинские военные.

В апреле Португалия объявила о решении предоставить Украине пять аварийно-спасательных и медицинских бронемашин. Также в марте Украина получила от Португалии три боевых танка Leopard 2A6.

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