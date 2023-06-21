Бортовая противоракетная система представляет собой гибкую автономную систему самозащиты для вертолетов и самолетов.

Вертолеты украинской армии оснастят самыми современными сенсорнмыми технологиями обнаружения и самозащиты.

Как сообщается на сайте немецкой компании HENSOLDT, заказ включает 16 сенсорных решений AMPS (бортовой противоракетной системы). Стоимость заказа находится в диапазоне миллионов с двузначным числом.

Отмечается, что этими поставками HENSOLDT обеспечивает ВСУ современной техникой, необходимой в текущих условиях. Оснащающей компанией планируется чешский системный интегратор LOM PRAHA.

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"С поставкой AMPS мы обеспечиваем повышение обороноспособности украинских вертолетов", - заявляют производители.

Бортовая противоракетная система представляет собой гибкую автономную систему самозащиты для вертолетов и самолетов. Его модульная конструкция позволяет легко конфигурировать AMPS в соответствии с конкретными эксплуатационными требованиями и для различных профилей задач.

Частями сенсорного решения AMPS являются датчик обнаружения запуска ракет (MILDS), усовершенствованный блок управления и отображения (ACDU) и система активного подтверждения (MACS), которая определяет дальность и скорость обнаруженных ракет и устраняет ложные тревоги. Существующие системы выдачи контрмер (CMDS) на вертолетах могут продолжать работать с текущей конфигурацией AMPS.

Потери ВСУ в вертолетах - как AMPS защит технику

Процент потерь самолетов на фронте обычно вызван инфракрасными ракетами класса "земля-воздух" противника. Кроме того, все более распространенными в районах боевых действий становятся лазерные и радиолокационные угрозы.

Для надежного обнаружения этих угроз AMPS можно оснастить системами предупреждения о ракетах, лазерах и радарах, чтобы обеспечить наилучшую возможную защиту за счет быстрого обнаружения.

В общем, системы защищают экипажи от широкого спектра угроз, особенно от ракет класса "земля-воздух" и "воздух-воздух".

Враг теряет много вертолетов - главное

По состоянию на утро 21 июня ВСУ уже уничтожили 314 самолетов и 306 вертолетов россиян.

Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, что российское командование стало загонять на юг больше ударных вертолётов в связи с дефицитом артиллерии.

Это, в свою очередь, вынуждает российские вертолёты действовать в максимальной близости от зоны потенциальных рисков и быть сбитым средствами ПВО или попасть в зону мобильной группы с ПЗРК.

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