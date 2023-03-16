В Минобороны Эстонии подчеркнули важность небольших и специализированных пакетов помощи.

Правительство Эстонии одобрило предложение Минобороны предоставить Украине очередной пакет военной помощи, в который будет включено снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений.

По результатам "Рамштайн-10" эстонский министр обороны Ханно Певкур заявил, что крупная инициатива направлена на совместную закупку Евросоюзом одного миллиона артиллерийских снарядов для Украины, сообщила телерадиокомпания ERR.

При этом он добавил, что нужно также продолжать выделять более мелкие и целенаправленные пакеты помощи. Певкур отметил, что в связи с этим и следует решение выделить Киеву пакет помощи специально для оснащения спецподразделений и снайперов. В него войдут полуавтоматические винтовки, снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, боеприпасы, индивидуальное и спецснаряжение, патрульные катера и тепловизоры.

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Сопутствующе будет передано также медицинское оборудование.

Общая стоимость этого пакета помощи составляет 494 тыс. евро.

Помощь Эстонии Украине

Эстония оказывает Украине беспрецедентную поддержку. С начала войны и до сегодняшнего дня эта страна предоставила Украине помощи почти на 400 млн евро, или более 1% ВВП.

Так, 19 января правительство Эстонии решило предоставить Украине военную помощь на сумму 113 млн евро. Этот пакет стал крупнейшим переданным страной за время полномасштабной войны.

А 23 января стало известно, что Эстония решила отдать Украине все свои 155-мм гаубицы.

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