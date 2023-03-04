Речь идет, в первую очередь, о закупке артснарядов калибра 155 мм.

Евросоюз ищет страны, которые не входят в блок, для создания общей схемы закупки боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных двух дипломатов и одного чиновника ЕС. Они объяснили, что это часть плана, направленного на то, чтобы обеспечить большее количество недорогих боеприпасов для Украины. Это также должно помочь Европе с производством и пополнением своих запасов.

Как отмечается, в схему могут быть включены Норвегия и Канада. Первым шагом этой программы является выделение не менее 1 млрд евро для закупки артснарядов калибра 155 мм. Большее количество стран-участниц облегчит сбор средств и заключение контрактов.

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"Что мы также собираемся сделать, так это побудить некоторые третьи страны внести свой вклад. Итак, мы ведем переговоры с норвежцами, есть потенциальный интерес со стороны канадцев", – сказал один из дипломатов.

По данным издания, предлагается, чтобы страны делали взносы в коллективный фонд – Европейский фонд мира. Далее будут проведены переговоры по совместному контракту на поставку боеприпасов.

Такая схема может стать новой стратегией использования фонда, который используется для возмещения странам их пожертвований в виде оружия. Пока ЕС заплатил странам 3,6 млрд евро, чтобы частично покрыть расходы на военную помощь.

Военная помощь Украине

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала увеличение производства боеприпасов для снабжения Украины.

Недавно The Washington Post писала, что Евросоюз ускорит поставки снарядов для гаубиц в Украину.

Также сообщалось, что Пентагон увеличит производство 155-мм снарядов на 500%.

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