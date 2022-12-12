Финансовая верхняя граница фонда будет увеличена до 2 млрд евро в 2023 году и до 5,5 млрд евро к 2027 году.

В Европейском Союзе согласовали увеличение финансовой верхней границы Европейского фонда мира, через который оказывается помощь по безопасности для Украины.

Как говорится в заявлении на сайте Совета ЕС, достигнуто политическое согласие с целью обеспечения финансовой устойчивости Европейского фонда мира.

"Сегодняшнее решение обеспечит нам финансирование для продолжения оказания конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров. За менее чем два года, Европейский фонд мира доказал свою ценность. Это полностью изменило то, как мы поддерживаем наших партнеров по обороне. Это делает ЕС и его партнеров сильнее", - подчеркнул вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

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В связи с этим было решено увеличить общую финансовую верхнюю границу фонда на 2 млрд евро в 2023 году (на основе цен за 2018 год) с возможностью дальнейшего увеличения на более позднем этапе. Общее увеличение финансовой поддержки Европейского фонда мира к 2027 году составит до 5,5 млрд евро.

Эта договоренность будет официально формализована в начале 2023 года. Боррель представит предложение для внесения правок в решение Совета ЕС №2021/509, которым был учрежден Европейский фонд мира.

В то же время, как говорится в заявлении, это решение направляет четкий сигнал о неизменной преданности Евросоюза оказывать военную поддержку Украине и другим партнерам.

Ранее предполагалось, что финансовая верхняя граница фонда на период 2021-2027 годов будет варьироваться от 420 миллионов евро в 2021 году до 1,132 млрд евро в 2027 году.

Война в Украине и помощь от ЕС:

6 ноября 2022 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европейском Союзе намерены предложить Украине помощь в размере до 18 млрд евро.

24 ноября Европейский парламент согласовал выделение Украине 18 миллиардов евро для того, чтобы пережить войну и восстановиться после нее.

Однако 6 декабря стало известно, что Венгрия блокирует выделение Европейским Союзом пакета макрофинансовой помощи для Украины.

Премьер Венгрии Виктор Орбан убеждает, что его страна не прибегает к шантажу в вопросе выделения помощи ЕС для Украины.

10 декабря 2022 года Совет Европейского Союза достиг согласия по пакету финансовой помощи для Украины на 2023 год в размере 18 миллиардов евро.

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