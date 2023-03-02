Страны-члены ЕС, которые оперативно предоставят боеприпасы, получат гарантированную быструю компенсацию и высокую сумму возмещения.

Чиновники Европейского союза и стран-членов обсуждают планы выделения дополнительного миллиарда евро, а также создание совместной схемы закупок для ускорения поставок гаубичных артиллерийских снарядов. Украина столкнулась с нехваткой боеприпасов, которые имеют решающее значение на поле боя для противодействия российским войскам.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на чиновника ЕС, знакомого с проектом, приоритетом сейчас является гарантирование быстрой доставки украинским вооруженным силам 155-мм артиллерийских снарядов.

ЕС помогает Украине через свой Европейский фонд мира - фонд, который используется для возмещения странам-членам, которые предоставляют оружие, боеприпасы и военную поддержку Украине. Согласно последнему предложению, страны-члены, которые немедленно предоставят боеприпасы, получат гарантированную быструю компенсацию и высокую сумму возмещения.

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Для финансирования проекта государствам-членам потребуется использовать дополнительный миллиард евро после того, как они уже согласились в декабре пополнить Европейский фонд мира еще на 2 миллиарда евро с возможностью дополнительных 3,5 миллиардов.

ЕС также будет поощрять третьи страны присоединиться к фонду, сказал чиновник: "Мы ведем переговоры с норвежцами, возможно, канадцы заинтересованы".

Параллельно Европейское оборонное агентство объединит запросы государств-членов по пополнению запасов и проведет ускоренную процедуру прямых переговоров с промышленными поставщиками боеприпасов в Европе.

По словам чиновника, в целом 12 компаний в девяти странах-членах производят 155-мм боеприпасы. Европейская комиссия будет стимулировать их наращивать производство с гарантиями долгосрочного спроса, что сделает проект интересным для них, сказал чиновник.

План обсудят министры обороны ЕС на следующей неделе, прежде чем министры иностранных дел и обороны рассмотрят его на встрече 20 марта. Затем лидеры ЕС могут утвердить его во время саммита в Брюсселе 23-24 марта.

Вооружение для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении уже этой весной увеличить производство боеприпасов для снабжения Украины. Также ЕК планирует пополнить собственные запасы боеприпасов на складах в ЕС. Отмечается, что расходы на увеличение производства и поставок Украине 155-мм артиллерийских снарядов ЕС планирует покрыть средствами Европейского фонда мира (EPF).

Ранее о намерении увеличить производство 155-мм снарядов для Украины заявили в Вашингтоне. В частности, Пентагон увеличит производство снарядов на 500%. Это могут сделать за счет расширения мощности существующих заводов, а также привлечения новых производителей.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее отмечал важность поддержать Украину поставками снарядов и вооружения, поскольку Украина и РФ ведут войну на истощение.

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