Свой план по поставке 155-мм артиллерийских снарядов Украине в ЕС представят завтра, 2 марта.

Еврокомиссия заявила о своих планах нарастить производство боеприпасов для снабжения Украины уже этой весной. Также организация планирует заняться пополнением собственных запасов на складах в ЕС. Днями ранее в ЕС также пообещали передать Киеву истребители.

Ожидается, что соответствующую инициативу глава ЕС Урсула фон дер Ляйен представит членам ЕС в четверг, 2 марта, в рамках плана по военной помощи Украине. Документ попал в распоряжение журналистов издания Spiegel, он состоит с трех компонентов.

Первым важным аспектом указывается увеличение производства и поставок Украине 155-мм артиллерийских снарядов - расходы ЕС планирует покрыть средствами Европейского фонда мира (EPF).

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Второй компонент предусматривает обеспечение собственных запасов ЕС 155-мм снарядами в сотрудничестве с Европейским оборонным агентством EDA.

Третьим компонентом фиксируется долгосрочное формирования европейских мощностей по производству боеприпасов, которые будут корректироваться в зависимости от актуальной ситуации с безопасностью в регионе.

США увеличат производство 155-мм снарядов для Украины

Напомним, что ранее инициативу по увеличению производства 155-мм снарядов для Украины проявили в Вашингтоне. По данным NYT, в планах Пентагона - увеличить производство снарядов на 500% в течение двух лет.

Ожидается, что в месяц военные заводы США будут производить примерно 90000 снарядов. Часть из них Пентагон будет отправлять Украине.

Ранее о соответствующих планах также заявили в НАТО. Генсек организации отметил, что сейчас Украина и РФ ведут войну на истощение, поэтому важно поддержать Киев такими поставками.

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