Для России Севастополь является опасной базой, которую атакуют Силы обороны, отметил он.

После атак базы Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе корабли были переведены в Новороссийск, потому что он является менее досягаемым для Сил обороны Украины. Об этом сказал заместитель начальника штаба Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины (2004-2020) Андрей Рыженко.

"После того как больше года назад мы начали атаковать Севастополь – главную базу, то в Новороссийск были переведены все корабли и подводные лодки, которые являются носителями ракет "Калибр", – отметил он в эфире телемарафона.

При этом эксперт добавил, что в Севастополе на сегодня есть только один корабль "Циклон" проекта "Каракурт" – он находится там в режиме дежурства. По словам Рыженко, все остальные корабли выведены в Новороссийск.

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"Мы можем дотянуться туда, но ограниченными силами и средствами – морскими дронами. Ракеты туда наши не долетают. Именно поэтому оккупантами принято решение о передислокации кораблей", – пояснил Рыженко.

Эксперт отметил, что логистика в Новороссийске позволяет россиянам выполнять все задачи – они могут и загружать корабли ракетами, и обеспечивать горючим.

"Логистика – это ключевой фактор. Для этого в Мариуполе как раз было предусмотрено создание дивизиона вспомогательных судов для обеспечения трех малых ракетных кораблей типа "Каракурт". Этот дивизион даже включал плавучий кран для загрузки ракет "Калибр", – подчеркнул Рыженко.

Удары по кораблям РФ: россияне хоронят корабли

В ГУР отмечали, что после серии ударов и нескольких украинских спецопераций во временно оккупированном Крыму российские оккупанты на полуострове почувствовали значительную угрозу. По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, из-за этого они перебазировали свои корабли из бухты Севастополя на территорию РФ.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский отмечал, что хоть корабли российского флота выведены из временно оккупированного Крыма, но цели для ударов на полуострове все еще есть. При этом он подчеркивал, что из Севастополя оккупанты выводят только наиболее ценные свои корабли и уцелевшие десантные корабли.

Киричевский также отметил, что носители "Калибров" россияне из Севастополя забрали, однако инфраструктуру оставили. В частности, речь идет о плавучих кранах для загрузки этих ракет на корабли, поэтому "там есть чему взрываться".

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