Россияне перебазировали часть своего оперативного состава, а именно системы управления Черноморским флотом, на территорию РФ.

После серии ударов и спецопераций Сил обороны Украины в Крыму российские оккупанты на полуострове почувствовали и поняли военную угрозу, поэтому перебазируют свои корабли из бухты Севастополя на территорию РФ. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, россияне перебазировали часть своего оперативного состава, а именно системы управления Черноморским флотом, на территорию РФ.

"То есть они чувствуют угрозу", - сказал Скибицкий.

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Он подтвердил, что часть кораблей оккупанты переместили в Новороссийск, однако тамошний небольшой порт не способен разместить все корабли Черноморского флота РФ, поэтому в Кремле решили использовать для этого оккупированную территорию Грузии.

"Продолжаются активные работы в городе Очамчире, это Абхазия - россияне там провели дноуглубительные работы, где-то сделали реконструкцию портовой инфраструктуры, для того, чтобы обеспечить там базирование военных кораблей. Но это, опять же, будет небольшое (место)", - отметил представитель ГУР МО Украины

Он подчеркнул, что среди оккупантов есть панические настроения, особенно когда происходит поражение целей и потери личного состава ВМС ВС РФ.

"У них есть понимание, что война пришла на территорию Крыма", - сказал Скибицкий.

По его словам, задача Украины по Крыму остается неизменной.

"Наша задача - полностью освободить оккупированный Крым. Мы от нее не отступимся. Для этого необходимо уничтожить оккупационную группировку, которая там находится", - подчеркнул он.

Первоочередными целями для Украины остаются корабли-ракетоносители.

"Для того чтобы нейтрализовать активность РФ, необходимо в первую очередь уничтожать именно боевые корабли. Это те корабли, которые несут крылатые ракеты "Калибр" - ими и наносятся удары по всей нашей территории", - пояснил Скибицкий.

Украинские рейды в Крым - детали

4 октября стало известно, что бойцы ГУР Минобороны Украины на лодках добрались до Крыма, высадились на его территории и открыли огонь по российским захватчикам. Разведчики подразделения специального назначения "Артан" ГУР МОУ высадились на западном побережье полуострова, а также на Тендровской и Кинбурнской косах.

24 августа - в День Независимости Украины, украинским разведчикам удалось высадиться на территории мыса Тарханкут, который также находится на территории полуострова. Между нашими защитниками и противниками был бой.

На следующий день украинские воины провели еще одну спецоперацию в Крыму - был нанесен удар по вражеской 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота в селе Перевальное.

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