По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, решить проблему слабой брони в Leopard 1, хотя бы частично, можно.

Украина в ближайшее время может стать одним из основных операторов танков Leopard 1, которые в народе многие военные эксперты называли "картонными" танками из-за слабой брони.

В частности, критику по поводу боевых машин высказывал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. В своей статье он напомнил, что, да, в исходной модификации вопрос "выживаемости" данного типа танка в условиях боевых действий - ясен. Эта машина слишком устарела технически, а ее броню способны пробить даже осколки от артиллерийского снаряда.

"На мой взгляд, первая задачу, которую следует решить - это повысить выживаемость машины. Ведь, например, если рассмотреть уязвимые зоны на башне Leopard 1 то их там, в принципе, нет. Нет, потому, что сама башня Leopard 1 это одна сплошная уязвимая зона, в которой сразу находятся 3 члена экипажа из 4-х. Именно поэтому я неоднократно повторял, что, будучи командиром танкового подразделения, я бы своих людей никогда бы не посадил в Leopard 1", - указал он.

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Вместе с тем, по словам Коваленко, не все так безнадежно и вопрос слабой брони, хотя бы частично, решить можно. Многие страны по-своему технически улучшили изначальные модели танков, и Украина может поступить также. К примеру, у Канады была модификация Leopard 1C2, оснащенная дополнительным комплектом бронирования MEXAS-M с комбинированными композитными элементами от немецкого производителя IBD Deisenroth Engineering.

"Комплект навесной брони MEXAS устанавливается на маску пушки, башню, охватывая ее переднюю полусферу и боковые проекции, а так же на борта, частично охватывая ВЛД. В целом, такое размещение можно расценивать как основу для размещения поверх, на каркасе, ДЗ. Конечно, кто-то может вспомнить мем про "Контакт-1", но для кого шутки, а для кого - вопрос выживания", - считает Коваленко.

По его словам, при данной модификации масса доукомплектованного танка увеличится на 1,5-2 тонны (ориентировочно она составит 44-44,5 тонны). При этом боевая мощность машины снизится до 18,6 лошадиных сил на тонну, однако это вряд ли критически повлияет на мобильность танка, однако, усилит его выживаемость.

"Я рассматриваю именно модификацию Leopard 1C2 и броня MEXAS - это именно их специфика. С другой стороны, что мешает доукомплектовать танки, отправляемые в Украину, этой бронёй в Германии, а уже у нас провести доукомплектацию ДЗ?", - рассудил военно-политически обозреватель.

Также он отметил, что в Leopard 1 можно поставить сенсоры лазерного облучения для того, чтобы экипаж во время отслеживал угрозу применения российских ПТРК на фронте. Помимо этого, танк можно покрыть накидкой для маскировки на поле боя.

Коваленко напомнил, что на днях стало известно о поставке Киеву 49 бельгийских Leopard 1A5BE. Их изюминка - многоканальные прицелы SABCA TI, а также автоматизированные системы управления огнем и башня танка. Проблема заключается в том, что "начинка" этих танков считается устаревшей даже для бельгийского производства: "Необходимо канибализировать некоторое количество других Leopard 1A5BE, ибо установленное на них уникальное бельгийское оборудование уже не производится. Но, не заостряем внимание, к чему нам эти неуместные подробности. Это же геморрой ремонтных бригад", - резюмировал он.

У Бельгии выкупили крупную партию танков для Украины Leopard 1

8 августа Business AM сообщил, что тайный партнер Украины выкупил порядка 50-ти танков Leopard 1 у Бельгии. Контракт подписали с компанией OIP Land Systems. Сообщалось, что прежде танки отправят на ремонт, а после направят через Германии и Италию в Украину. Также их хотят дополнить новыми системами вооружения, однако конкретных деталей не раскрыли.

Позже выяснилось, что "тайным покупателем" оказалась немецкая компания Rheinmetall.

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