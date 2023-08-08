Перед отправкой танков в Украину их отремонтируют.

Во вторник, 8 августа, стало известно, что неназванная страна приобрела у Бельгии 50 танков Leopard 1 для дальнейшей передачи Украине. По данным СМИ, тайным покупателем оказалась немецкая компания Rheinmetall.

Как пишет Handelsblatt, перед отправкой танков в Украину концерн их отремонтирует. Источники издания сообщили, что 50 танков Leopard 1 компания Rheinmetall у бельгийской OIP Land Systems.

"Теперь танки должны быть отремонтированы на немецких предприятиях концерна со штаб-квартирой в Дюссельдорфе для использования в Украине", – говорится в материале.

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Приобретение танков для Украины в Бельгии-что известно

8 августа СМИ писали, что неназванная страна выкупила у бельгийской компании OIP Land Systems крупную партию немецких танков Leopard 1 для дальнейшей поставки этой техники Вооруженным силам Украины.

Перед отправкой в Украину эти танки должны пройти капитальный ремонт. Кроме того, их оборудуют новыми системами вооружения.

Отмечалось, что первые единицы отремонтированной техники передадут через Германию и Италию.

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