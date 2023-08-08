Сообщается, что первые экземпляры отправят в Украину через Германию и Италию.

Одна из стран выкупила у у бельгийской компании OIP Land Systems крупную партию немецких танков Leopard 1 для того, чтобы как можно быстрее передать их Вооруженным силам Украины, сообщает Business AM.

Отмечается, что после капитального ремонта первые экземпляры отправят в Украину через Германию и Италию. Их еще будут дооснащать новыми системами вооружения.

Какая страна выкупила эти танки для Украины, на данный момент неизвестно. Не называется и точное количество танков. Известно только то, что на складах в Турне, с которых планируют поставлять Leopard 1, находилось около 50 машин.

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Стоит отметить, что все Leopard из этой партии были полностью выведены из эксплуатации несколько лет назад. Сейчас их отремонтировали.

Танки Leopard для Украины - актуальные новости

Напомним, ранее сообщалось, что Норвегия выделила 22 миллиона евро в Европейский фонд мира, из которого финансируется военная поддержка Украины. Отмечалось, что Норвегия выделила эту сумму специально на поставки боеприпасов и запасных частей для танков Leopard 2.

Также недавно стало известно, что Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует через несколько недель открыть центр обслуживания танков Leopard непосредственно в Украине.

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