JSOW могут работать на расстояние до 130 километров.

Крылатые авиабомбы JSOW, которые должны поступить Украине в рамках нового пакета помощи от США на сумму в почти 8 млрд долларов, могут помочь Силам обороны непосредственно на линии боестолкновения. Об этом в эфире "Суспільне Новини" заявил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Расстояние работы в 130 километров позволит нам очень хорошо работать по линии фронта. Мы говорим об уничтожении военной техники или группировки, которая находится на линии боестолкновения. Но здесь надо понимать, что их надо использовать на самолетах F-16. И надо будет прикрывать эти самолеты", - сказал Храпчиснький.

Он добавил, что эти авиабомбы позволят решить ряд задач для Сил обороны как на прифронтовой линии, так и на пограничной. В то же время, добавляет эксперт, JSOW не решат основной задачи, которая сейчас стоит перед Силами обороны. А именно - уменьшение потенциала использования управляемых авиационных бомб.

Видео дня

Я надеюсь, что JSOW была на верхней бумажке, которую прочитали по оружию, которое передается Украине. А на других бумажках будут лучшие предложения. Поскольку речь идет о передаче ракет JASSM. Это ракета, которая может работать на 400, 950 и 1900 км. JSOW имеют возможность работать на расстояние до 500 километров. Это за счет добавления реактивной тяги. Есть определенная комплектация, но она сейчас только испытывается в США", - добавил Храпчинский.

Авиационные бомбы JSOW - что известно

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты выделят Украине новый пакет помощи на сумму в 7,9 млрд долларов. По словам президента США Джо Байдена, на эту сумму в частности будут переданы и крылатые авиабомбы JSOW.

Эксперты достаточно осторожно оценивают эффективность этих боеприпасов, акцентируя внимание на относительно небольшой дальности AGM-154 JSOW, что может быть критичным в условиях российско-украинской войны.

По словам главного редактора Defense Express Олега Каткова, Украине лучше переделывать авиабомбы JSOW в крылатые ракеты, чем просто использовать как планирующие бомбы. Таким образом Киев может увеличить дальность полета боеприпаса до 560 километров.

По словам военнослужащего Ивана Тимочко, одним из преимуществ авиабомб JSOW является их точность. Она значительно лучше, чем у российских КАБов или ФАБов.

Вас также могут заинтересовать новости: