Россия начинала войну, имея 1400 самолетов, подчеркнул научный сотрудник Национального авиационного университета.

Есть главный миф о российской боевой авиации, он заключается в том, что "она способна вести реальные боевые действия".

Таким мнением поделился научный сотрудник Национального авиационного университета, авиаэксперт Валерий Романенко в интервью Video NV. Собеседник отметил, что в первые дни полномасштабной войны Россия имела гораздо больше самолетов, чем Украина, и их основной задачей было "выбомбить" наше государство обычными дешевыми бомбами, а они этого не смогли сделать, поскольку не умели противостоять противовоздушной обороне.

"...мы начинали войну, имея 120 боевых самолетов, и это оптимистичная цифра. А россияне начинали войну, имея 1400 самолетов. И это реальные самолеты. И им не удалось. Им удалось прорваться, например, и высадить десант под Киевом, Гостомель. Это под Киевом, можно сказать. Но им не удалось закрепить первые успехи. Они смогли бомбить, например, Чернигов, еще несколько городов", - отметил аналитик.

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Авиаэксперт добавил, что противники с самолетов начали сбрасывать бомбы, когда Мариуполь уже был у них в глубоко в тылу. "Несмотря на десятикратное преимущество, их авиация не работала. До появления КАБов - их авиация, блогеры, только самые ленивые не ругали их авиацию за бездействие", - подчеркнул Романенко.

По его словам, вражеская авиация не выбомбила Украину, потому что противники вообще не умели прорывать противовоздушную оборону. "НАТО училось все эти годы после Холодной войны, НАТО, собственно, отрабатывали эту процедуру подавления - это называется S.E.A.D. Suppression of Enemy Air Defenses. И НАТО училось подавлять и практически, и теоретически подавлять оборону, отдельным приемом разрабатывали антирадарные ракеты", - сказал он.

По словам собеседника, россиянам это не удалось:

"...они показывали себя на авиашоу, на различных авиадартсах, но это же показуха, это потемкинские деревни. А реальная авиация у них не способна оказалась (одолеть, - Ред.) наши зенитно-ракетные комплексы. Наши радары, которые в основном старые советские - радары там, скажем, на 70% старые советские. А те, что не старые советские - они по российским спецификациям разрабатывались, они совместимы".

Эксперт добавил, что оккупанты прекрасно знали все частоты, на которых работают эти радары. "Они не смогли подавить ни радары, ни зенитно-ракетные комплексы, ни вывезти из строя нашу авиацию, имея огромное количество крылатых ракет и баллистических ракет, которыми они могли расстрелять все на свете - и они были уверены, что они это сделают", - подчеркнул аналитик.

В центре внимания война в Украине - что сообщалось

Россияне во время полномасштабного вторжения, которое начали рано утром 24 февраля 2022 года, уже понесли серьезные авиационные потери - ликвидировано 369 самолетов и 328 вертолетов.

Весной 2024-го аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что украинским воинам удалось уничтожить 5% российских бомбардировщиков Ту-95МС. Стоит отметить, что нашим не раз удавалось попасть по вражеским аэродромам.

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