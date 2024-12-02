По словам главного дипломата Германии, эти дроны наносят ущерб центральным интересам безопасности ЕС.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что китайские беспилотники, которые РФ использует в Украине, вредят Европе, пишет Bloomberg.

"Беспилотники с китайских заводов и северокорейские войска, которые атакуют мир посреди Европы, наносят ущерб нашим центральным интересам безопасности", - подчеркнула она во время своего визита в Пекин.

В то же время во время своего выступления Бербок не предоставила доказательств, подтверждающих использование китайских дронов, а также неизвестно, предоставила ли она их во время встречи с китайским главой МИД Ван И.

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"В прошлом месяце Министерство иностранных дел Китая заявило, что страна "никогда не предоставляла никакого оружия, и мы строго контролируем товары двойного назначения, в том числе экспорт беспилотников". В понедельник министерство не ответило на просьбу прокомментировать, использует ли Россия беспилотники китайского производства в Украине", - отметили в Bloomberg.

В издании подчеркнули, что Европейский Союз ранее предложил ввести санкции на несколько китайских фирм, которые помогали российским компаниям изготавливать ударные БпЛА, которые используются на войне против Украины.

По словам немецкого чиновника, санкции ЕС могут быть введены в течение следующих нескольких недель. Он на условиях анонимности добавил, что примерно 60% российских военных товаров имеют китайские детали, а почти 20% истребителей изготавливаются благодаря Китаю.

Кроме того, в начале встречи с Ван И Бербок отметила, что война, которую ведет РФ против Украины "затрагивает наши глубочайшие интересы безопасности и бросает вызов мирному европейскому порядку".

Она отметила, что тот факт, что войска КНДР присоединились к армии РФ, свидетельствует о том, что война тоже имеет влияние на Азию.

Санкции против РФ - последние новости

Ранее новая руководительница дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Европейский союз обсуждает новый пакет санкций против РФ из-за войны против Украины. По ее словам, Европа должна использовать все инструменты, чтобы ослабить Россию.

Также сообщалось, что в начале ноября Великобритания ввела большой пакет санкций против РФ. Ограничения были применены против 56 юридических и физических лиц, чтобы повредить военным действиям российского диктатора Владимира Путина.

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