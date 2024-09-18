Борьба дронов на фронте выходит на новый уровень.

Беспилотные технологии активно развиваются на фоне полномасштабной войны РФ против Украины. В частности, начали появляться БПЛА-носители FPV-дронов.

Как пишет Forbes, это позволяет значительно увеличить радиус их использования и стало еще одним технологическим шагом вперед для системы оружия, которая стала определять эту войну.

Малые FPV показали себя смертоносными против танков, артиллерии, пехоты, других беспилотников и даже вертолетов. Их единственным недостатком был ограниченный радиус, однако и эту проблему уже решают. Удары FPV по украинским силам глубоко за линиями обороны демонстрирует, что россияне развернули этот тип системы. ВСУ используют свои аналоги.

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Аналитик Сергей Флеш отметил, что оккупанты смогли достать объекты на расстоянии 40 км от линии фронта. Он предположил, что два дрона были доставлены в наш тыл большим многоразовым дроном, вид которого не установлен.

Носители для дронов - что известно

Из-за малой емкости батарей, обычно полеты FPV-дронов длятся 15 минут или меньше, а потому максимальный возможный диапазон составляет, возможно, около 30 км. Коптеры тратят много энергии, просто оставаясь в воздухе. Это можно исправить перейдя на летательный тип с конструкцией неподвижного крыла, но операторам нравятся их маленькие, дешевые FPV, и инженеры перешли к варианту транспортировать их на других дронах.

Ранее в этом месяце российские разработчики представили одну такую систему под названием "Буря-20". Похоже, что это беспилотник летательного типа, который может летать более 65 км от наземного управления и выпускать несколько ударных дронов FPV. Он имеет мощную оптику для оператора, чтобы находить цели, а также действует как ретрансляционная станция, направляя FPV на расстоянии до 15 км. Полезная нагрузка составляет более 13 кг, что достаточно для нескольких FPV. По словам производителей, "Буря-20" уже имеет малосерийное производство.

Еще одна разработка это "Адмирал", представленный на выставке вооружения еще в прошлом году. Разработчики утверждают, что он может перевозить два FPV на расстояние более 320 км. Третий FPV носитель "Пчелка" был замечен в марте этого года.

"Такая концепция была очевидной, но это был первый раз, когда я видел, чтобы ее применили против нас. Я видел прототипы на вражеских каналах", - пишет Флеш и предполагает, что это может быть вертолет или тип фиксированного крыла.

ВСУ также экспериментируют с рядом винтокрылых FPV-носителей. В мае элитный 414-й отдельный батальон беспилотных ударных авиационных систем, более известный как "Птицы Мадьяра" получил большой вертолет, который может работать как бомбардировщик или носитель FPV. Также есть еще новый "Королева шершней" - гигантский БПЛА. Он используется также и как реле.

Носители дронов могут отправляться куда угодно. В принципе, "Шахеды", которые бьют по Украине, или украинские "Бобри", "Люті" могут нести FPV-дрон вместо одной боеголовки, чтобы осуществлять многочисленные высокоточные атаки по уязвимым целям, таким как припаркованные самолеты или хранилища топлива. Для этого нужны только спутниковая связь или расширенное нацеливание AI, оба из которых сейчас доступны.

FPV уже изменили форму линии фронта. Россияне создали 10-километровую "зону без танков", чтобы уберечь свою броню от уничтожения. В то же время носители дронов расширяют эту опасную зону на десятки или сотни километров.

Чтобы противостоять этому типу вооружения, создаются дроны-перехватчики.

"Возможно, мы увидим оперативные группы носителей FPV, которые продвигаются в бой с сопровождением истребителей и другой поддержкой. Эволюция будет происходить за месяцы, а не за годы, и другие страны будут наблюдать за этим", - заключает издание.

Дроны на войне

Недавно Bild писал, что Украина создает флот дронов-истребителей и уже вышла на последний этап. Сейчас разработчики работают по трем направлениям: квадрокоптеры-перехватчики, дроны-перехватчики типа "крыло" и дроны-убийцы большого радиуса действия.

Россияне пошли другим путем - нацепили на свои БПЛА гвозди, чтобы атаковать лопасти коптеров.

Как отмечал Forbes, дроны меняют правила войны - некогда безопасные окопы стали смертельными ловушками. Небольшие дроны эффективны даже против лучше всего подготовленных оборонительных позиций.

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