Аэродром защищен мощными РЭБами и поражать базирующиеся там самолеты с помощью БПЛА практически невозможно.

Аэродром "Оленья" в Мурманской области РФ защищен мощными РЭБами, и поражать базирующиеся там вражеские самолеты практически невозможно с помощью БПЛА. Об этом в интервью на Radio NV рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко, комментируя недавнюю информацию об очередной атаке неизвестных беспилотников на аэродром, где враг концентрирует много стратегической авиации.

"Говорят, что беспилотники, которые летят на "Оленью", несут на внешней подвеске 100-килограммовую бомбу. Но они ориентируются по системам спутниковой навигации, плюс инерционная система. В районе "Оленьи" спутниковые сигналы искажаются. Поэтому прицелиться и составить боевую задачу так, чтобы этот беспилотник на расстоянии 1800 км попал еще и в самолет - практически невозможно", - прокомментировал Романенко.

К тому же, по его словам, дроны, запускаемые по "Оленье", самолетообразные и имеют большую парусность, из-за чего их очень интенсивно сносит ветром.

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"На некоторых отрезках система GPS корректирует, возвращает на правильную траекторию. Но в Мурманской области очень интенсивная система РЭБ, и поражать самолеты с помощью этих наших беспилотных средств самолетного типа практически невозможно", - отметил эксперт.

Как говорит Романенко, россиянам пока нет причин волноваться за аэродром "Оленья". В то же время он выразил надежду, что дальше наши удары по этому аэродромному узлу будут более успешными.

Атаки на аэродром "Оленья" - новости

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в России из-за угрозы атаки неизвестных беспилотников, вероятно, на аэродром "Оленья", где базируются стратегические бомбардировщики РФ, закрыли два аэропорта.

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан рассказал, что на аэродроме "Оленья", который был атакован беспилотниками, кроме стратегической авиации РФ, расположены самолеты, которые оккупанты используют в Северном море.

По его мнению, если есть возможность, было бы хорошо часто атаковать такие аэродромы. В таком случае они будут постоянно вынуждены выводить самолеты от удара и это имеет свои последствия.

По информации украинской разведки, на аэродроме дислоцируется 43 центр боевого применения и переобучения летного состава. Здесь в частности базируются самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78 и расположен авиационный ремонтный завод.

Известно, что например в июле в результате удара БПЛА по аэродрому "Оленья" в Мурманской области был поврежден бомбардировщик-ракетоносец ТУ-22М3.

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