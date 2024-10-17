Особенно эффективны "вампиры" - ночные бомберы, которые способны переносить несколько килограммов груза на расстояние до 22 км в тыл врага.

Лучший дрон - это тот, который сделан собственноручно, ведь ты знаешь все его компоненты и как они работают. Об этом в интервью, опубликованном на сайте Министерства внутренних дел, сказал Дмитрий Олексюк, Герой Украины, подполковник, командир комендатуры разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБАК) "Феникс".

Отмечается, что в составе бригады "Месть" Гвардии наступления уже сформирована и активно действует на Донецком, Луганском и Харьковском направлениях первая в Государственной пограничной службе Украины комендатура РУБАК.

Она активно применяет широкий спектр беспилотных систем: FPV дроны, ночные бомберы, легкие разведывательные аппараты, которые уже продемонстрировали свою эффективность на поле боя. Эти системы помогли выявить и уничтожить значительное количество вражеских целей, в частности пехоту и танки.

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"Наше подразделение выполняет широкий спектр боевых задач: от уничтожения вражеской техники до разведки в тылу. Лучший дрон - это тот, который сделан собственноручно, ведь ты знаешь все его компоненты и как они работают", - отмечает Олексюк.

Инженеры и ИТ-специалисты подразделения не только используют, но и самостоятельно изготавливают с помощью 3D-принтеров и модифицируют дроны, что позволяет достигать высоких результатов в боевых операциях.

"Мы начинали с простых решений, но сейчас можем изготавливать дроны, уничтожающие врага с высокой эффективностью. Лучшие цели для нас - это танки, радиолокационные станции и пушки. Особенно эффективны наши "вампиры" - ночные бомберы, способные переносить несколько килограммов груза на расстояние до 22 километров в тыл врага", - рассказал командир.

Также отмечается, что комендатура РУБАК активно использует программу, которая позволяет регистрировать и анализировать боевые успехи подразделения: поражение, уничтожение техники, убитых и раненых противников, уничтоженную артиллерию и авиацию. После регистрации подразделения каждый получает куратора, который ведет учет и оценивает результативность по специальной бальной системе.

"Сейчас в системе зарегистрировано 122 подразделения сил безопасности и обороны. Мы занимаем 7 место по результатам", - отметил подполковник о программе, суть которой заключается в том, что на заработанные баллы подразделение может получить пополнение новыми видами БПЛА раз в месяц, что стимулирует повышение результативности.

Война дронов в Украине

Ранее президент Украинской ассоциации пилотов Геннадий Хазан заметил, что для дронов "очень большого расстояния" не бывает, поэтому россиянам во всех уголках их страны нужно быть в тонусе нон-стоп, ведь может "прилететь", если не сегодня, то завтра.

Он также отметил, что в украинской армии сейчас используется целый ряд различных дронов. Среди них "Люти" - одна из очень успешных разработок. В то же время, по словам Хазана, когда эти дроны были впервые предложены Министерству обороны, то от них отказались, и потеряли драгоценное время.

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