Во время боевых испытаний комплекс Droid TW 12.7 комплекс подтвердил свою надежность.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны украинский роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе Droid TW 12.7 с пулеметом Browning 12.7.

Об этом говорится в сообщении Минобороны в Telegram. В частности, этот комплекс подтвердил свою надежность во время боевых испытаний.

К характеристикам Droid TW 12.7 относятся:

- пулемет калибра 12.7 мм

- гусеничная платформа для самых сложных условий

- дистанционное управление через планшет

- работает на цифровой связи.

"Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 - это весомый шаг к внедрению инноваций в Вооруженные силы Украины. Кодифицируем образцы, которые становятся надежным инструментом для наших защитников, помогая им выполнять задачи в самых сложных условиях. Наше преимущество - высокотехнологичная армия, способная противостоять современным вызовам", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Новые образцы вооружения

Как сообщал УНИАН, в ноябре министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны ремонтно-эвакуационную бронемашину WZT-3, предназначенную для эвакуации тяжелой бронетехники с поля боя.

Также ВСУ получат полноприводный бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр". Конструкция автомобиля позволяет устанавливать дополнительные системы вооружения.

Кроме того, Силы обороны Украины получат для своих нужд скоростные бронированные экскаваторы-погрузчики JCB HMEE, которые применяются ведущими армиями мира.

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