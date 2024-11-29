JCB HMEE предназначены для выполнения широкого спектра задач.

Силы обороны Украины получат для своих нужд скоростные бронированные экскаваторы-погрузчики JCB HMEE.

Как сообщает Министерство обороны, ведомство кодифицировало и разрешило к использованию в войсках высокомобильные инженерные экскаваторы JCB HMEE, которые применяются ведущими армиями мира. Эта техника считается самой популярной моделью армейского экскаватора:

"Экскаваторы JCB HMEE хорошо себя зарекомендовали при выполнении специальных работ в сложных условиях и стоят на вооружении многих передовых армий мира".

Экскаватор JCB HMEE весит около 16 т. Развивает скорость до 100 км/ч, обеспечивает полную защиту экипажа, совместим со стандартами STANAG по защите от поражений.

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Его системы полного привода, управления всеми четырьмя колесами, блокировки дифференциалов обеспечивают высокую производительность на бездорожье. Специально усиленные для военных нужд подвеска и тормоза обеспечивают контролируемую и безопасную работу. Кабина бронеэкскаватора эргономично разработана для максимальной производительности оператора, оборудована кондиционером.

Новая техника для ВСУ

Ранее стало известно, что украинская армия получит ремонтно-эвакуационную бронемашину WZT-3, предназначенную для эвакуации тяжелой бронетехники с поля боя.

Также Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации бронетранспортеры Oncilla-Shturm украинского производства.

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