Эта ремонтно-эвакуационная бронемашина предназначена для эвакуации тяжелой бронетехники с поля боя.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны ремонтно-эвакуационную бронемашину WZT-3. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram.

В частности, эта бронемашина предназначена для эвакуации тяжелой бронетехники с поля боя и ее ремонта в полевых условиях.

"БРЭМ WZT-3 изготовили на базе танка Т-72, вместо башни установили мощный кран, лебедку, электросварочный аппарат и другое оборудование для ремонта", - говорится в сообщении.

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Кроме того, БРЭМ может осуществлять разграждение, проводить земляные работы по обустройству позиций.

Вместе с тем, на вооружении WZT-3 имеет два пулемета 12,7 и 7,62 мм, системы слежения.

Новая техника в Силах обороны

Как сообщал УНИАН, недавно было решено отправили подразделениям Вооруженных сил Украины полноприводный бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр". Он мультифункциональный и отличается мобильностью, маневренностью и компактными размерами.

Также мы рассказывали, что ВСУ получат на вооружение FPV-комплекс "Вихрь". С помощью этих FPV можно поражать технику и живую силу оккупантов в окопах и блиндажах.

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