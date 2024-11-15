Конструкция автомобиля позволяет устанавливать дополнительные системы вооружения.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны полноприводный бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр".

Как сообщает пресс-служба министерства, он мультифункциональный и отличается мобильностью, маневренностью и компактными размерами.

"Бронеавтомобиль имеет усиленную независимую подвеску и незаурядные ходовые характеристики, что позволяет передвигаться на относительно высоких скоростях по сложным участкам местности. Неглубокие водные препятствия - также не являются проблемой для преодоления на этом бронеавтомобиле", - отмечают в Минобороны.

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В сообщении сказано, что броня и конструкция "Зубра" защищает военнослужащих от поражений стрелковым оружием и минимизирует травмирование водителя и пассажиров при подрыве машины на мине или вражеском фугасе.

Также на автомобиль можно устанавливать дополнительные системы вооружения, использовать его для транспортировки личного состава и эвакуации раненых.

Разработки украинского ВПК

Летом Национальной гвардии Украины передали первую партию автомобилей "Новатор 2".

В Министерстве обороны кодифицировали и допустили к поставке украинский бронетранспортер "Хорунжий", который представляет собой очень глубокую модернизацию советского БТР-60.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2024 года кодифицировали и допустили к использованию в подразделениях ВСУ украинский вездеход-амфибию "ТАХА", который в самом ведомстве назвали "уникальным".

В том же месяце на выставке оборонной промышленности MSPO 2024 "Украинская бронетехника" представила новый бронированный автомобиль "Варта 2".

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