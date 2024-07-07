По словам аналитиков, сейчас Россия не имеет достаточно ресурсов для развертывания гиперзвукового "Циркона" на различных типах ракетоносителей.

Российские пропагандисты сообщают, что гиперзвуковая ракета морского базирования ЗМ22 "Циркон" была адаптирована на корвет "Гремящий" проекта 20385 в составе Тихоокеанского флота. Также эта ракета должна быть предназначена для другого корабля такого же проекта под названием "Проворный", который уже спустили на воду и сейчас он проходит испытания.

Как объясняют в Defense Express, теперь в армии РФ официально увеличилось количество морских носителей ракет "Циркон", которое до этого момента было ограничено фрегатом "Адмирал Горшков" и атомной субмариной К-560 "Северодвинск". Обе они недавно выполнили поход на Кубу.

Поэтому сейчас возникает вопрос, смогут ли российские оккупанты адаптировать ракетоносители своего Черноморского флота под гиперзвуковые "Цирконы". Эксперты решили проанализировать характеристики самих корветов проекта 20385.

Видео дня

"По большому счету эти корабли было бы целесообразнее называть "легкими фрегатами", поскольку их характеристики и набор вооружения ближе к фрегатам, чем к корветам. В частности, российские корабли проекта 20385 имеют полное водозамещение 2400 тонн, длину корпуса в 92 метра и осадку в 7,92 метра, автономность и дальность хода - 15 суток и 4000 миль на 15 узлах, экипаж - 100 человек", - объясняют в материале.

Набор вооружения состоит из:

одной 100-мм артустановки А-190,

восьми пусковых установок 3С14 под ракеты "Калибр", "Оникс" (и "Циркон"),

16 вертикальных пусковых установок под ЗРК "Редут",

2 четырехтрубных 324-мм торпедных аппарата.

Аналитики отмечают, что российский проект 20385 относится к кораблям именно морской зоны. Это свидетельствует о том, что на этом этапе Россия не имеет достаточно ресурсов для развертывания гиперзвукового "Циркона" на различных типах носителей.

"Также отметим, что имеющиеся в строю ЧФ РФ корветы проектов 21631 "Буян-М" и 22800 "Каракурт" относятся к кораблям класса "река-море", то есть не стоят в перечне первоочередных для демонстрации "вставания с колен" военно-морской "мощи" РФ.Отдельно показательно, что даже сами россияне признают, что для интеграции "Циркона" на тот или иной надводный корабль нужно отдельно переделывать вертикальную пусковую 3С14, на что нужны полноценные кораблестроительные мощности", - отметили в материале.

Однако Россия не имеет таких мощностей в Черном море, поэтому вариант с интеграцией гипезвуковых "Цирконов" на корабли российского Черноморского флота пока имеет маловероятные шансы.

Российские ракеты "Циркон" - что известно

Ранее пропагандисты РФ сообщали об атомной подводной лодке "Иркутск" улучшенного проекта 949АМ, которая вышла на заводские ходовые испытания после модернизации. Тогда сообщалось, что во время госиспытаний субмарина выполнит пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" из надводного и подводного положения.

В свою очередь аналитики высказали предположение, что российская ракета "Циркон" вовсе не противокорабельная, как объявлялось, поэтому, вероятно, в начале ее создавали как "ядерную ракету средней дальности" для запуска с земли.

Вас также могут заинтересовать новости: