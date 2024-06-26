Атомная подводная лодка "Иркутск" на протяжении многих лет проходила модернизацию.

Атомная подводная лодка "Иркутск" улучшенного проекта 949АМ вышла на заводские ходовые испытания после модернизации.

Об этом сообщило пропагандистское ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроении. "Ремонт и модернизация АПЛ "Иркутск" на заводе "Звезда" в Приморье практически завершены. Лодка вышла на заводские ходовые испытания", - приводит издание его слова.

Предполагается, что во время госиспытаний субмарина выполнит пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" из надводного и подводного положения. Интересно, что "Иркутск" принадлежал к тому же проекту (то есть, 949A "Антей"), к которому принадлежал К-141 "Курск", затонувший в Баренцевом море 12 августа 2000 года вместе со 118 членами экипажа.

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Причем "Иркутск" спустили на воду раньше "Курска": это произошло еще в далеком 1987 году (К-141 спустили на воду в 1994-м). То есть фактически речь идет об очень старом корабле.

В феврале 2024 года "Иркутск", который на тот момент проходил модернизацию на заводе "Звезда", спустили на воду после многих лет работ. Как было заявлено, модернизированная АПЛ проекта 949АМ сможет нести более 30 крылатых ракет, в том числе "Калибры", "Ониксы" и гиперзвуковые "Цирконы".

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Ранее у Кубы "засветилась" новейшая российская субмарина, которая годами волнует НАТО. Речь идет об атомной подводной лодке "Казань", способной нести крылатые ракеты.

Также недавно сообщалось, что Россия держит свои субмарины в пункте базирования в Черном море в полупогруженном состоянии, чтобы защитить их от украинских атак.

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