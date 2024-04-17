Ранее партизаны подтвердили, что удалось успешно поразить вражеский комплекс С-400.

Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков заявил, что авиабаза на временно оккупированной территории Джанкоя является штатным местом расположения некоторых вертолетов и самолетов РФ, но ракет "Циркон" там, скорее всего, нет. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Там действительно есть базирование непосредственно полка армейской авиации, это ударные вертолеты Ми-28, К-52 их использование там замечено очень давно - это штатное их местоположение, но на спутниковых снимках опять-таки довольно давних и более современных, давно замечено базирование не только вертолетов, там еще и базируются штурмовики Су-25, которые РФ также использует на постоянной основе для ударов по прифронтовым районам и предыдущему краю. То есть, это действительно авиабаза, которая используется врагом довольно активно", - объяснил эксперт.

Если смотреть на неподтвержденные спутниковые снимки Джанкоя, возможно, был уничтожен комплекс С-400. В свою очередь россияне говорят, что для удара использовались баллистические ракеты ATACMS. По словам Каткова, такая версия может быть вполне возможной.

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"Здесь важная вещь, что Украина их получала, в мартовском пакете, единственный пакет, который был в 2024 году, который выделили США, была расплывчатая формулировка относительно боеприпасов к HIMARS. Технически ATACMS является боеприпасом к HIMARS. В конце концов могли остаться определенные неприкосновенные запасы еще с предыдущей передачи, то есть возможность использования вполне и логично, и возможно, то есть вероятно, это правда", - отметил он.

Скорее всего, по авиабазе было выпущено две ракеты ATACMS, одна из которых попала во вражеский комплекс С-400. Катков предположил, что украинские бойцы могли использовать именно эти ракеты.

"Относительно того, что на этом аэродроме хранились ракеты "Циркон", мне кажется, что здесь уже - желаемое за действительное. Действительно, хотели бы, чтобы хранились и "Циркон", и весь их запас, который враг создал и не только они, но и многое другое, и особенно Путин на этом аэродроме был бы во время удара, но давайте будем реалистами. Вряд ли в Джанкое хранились бы эти ракеты, потому что банально их используют, скорее всего, с мыса Тарханкут, там для этого используют непосредственно комплексы "Бастион", адаптированные под эту ракету", - подчеркнул он.

Удары по авиабазе в Джанкое: что известно

В ночь на 17 апреля в оккупированном Крыму прогремели взрывы. После этого начался пожар в районе аэродрома. Как сообщалось, на этом аэродроме дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52.

Позже в военном движении "АТЕШ" подтвердили уничтожение вражеского комплекса С-400 в Джанкое и склады с ракетами. Также там сообщили о серьезном поражении сил ВКС РФ в районе командного пункта.

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