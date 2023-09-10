Речь идет о производстве запчастей для легкой гаубицы калибром 105 мм.

Британская компания BAE Systems планирует начать производство в Украине запасных частей для артиллерии. Процесс может стартовать уже через несколько месяцев.

Об этом заявил исполнительный директор компании Чарльз Вудберн, пишет Financial Times. Он отметил, что речь идет о производстве запчастей для легкой гаубицы калибром 105 мм. Это первый раз, когда BAE Systems назвала четко очерченные сроки.

Не исключено, что в дальнейшем компания перейдет к изготовлению в Украине более сложных видов вооружений. Однако, будут ли строить в Украине завод и когда это делать, решать будут определенное время.

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BAE Systems в Украине

По данным из открытых источников, британская BAE Systems со штаб-квартирой в Лондоне принадлежит к крупнейшим оборонным предприятиям мира.

В конце августа сообщалось, что BAE Systems открыла офис в Украине. Встречу с представителями предприятия проводил президент Владимир Зеленский. Глава государства отмечал, что вооружение производства BAE Systems, в частности артиллерийские системы L119 и M777, БМП CV90, активно используются украинскими военными.

По итогам той встречи подписали Рамочное соглашение о сотрудничестве по ремонту, запасным частям и производству новых легких пушек L119 между Министерством обороны Украины и BAE Systems. Также компания подписала соглашение о сотрудничестве по локализации производства вооружений BAE Systems с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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