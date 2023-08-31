Артиллерийские системы L119 и M777, а также боевые машины пехоты CV90 производства этой компании уже активно используют украинские военные.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями транснациональной компании BAE Systems со штаб-квартирой в Лондоне, которая ведет деятельность в отраслях производства оружия, безопасности и в аэрокосмической сфере, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы высоко ценим, когда частные компании в такое время открывают свои офисы в нашей стране. Прежде всего это очень важный сигнал поддержки нашего народа, украинских граждан", - сказал Зеленский.

По его словам, вооружение производства BAE Systems, в частности артиллерийские системы L119 и M777, БМП CV90, уже активно работают в Украине, помогает приближать победу и получает чрезвычайно положительные отзывы украинских военных.

По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве по локализации производства вооружений BAE Systems между Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и компанией.

Также было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве по ремонту, запасным частям и производству новых легких пушек L119 между Минобороны Украины и BAE Systems.

Производство оружия в Украине

Несколько дней назад президент Владимир Зеленский объявил, что Украина планирует максимально нарастить объемы собственного производства вооружения. В частности, речь идет об изготовлении снарядов, дронов, ракет, бронетехники и тому подобное. Зеленский подчеркнул, что финансы на это у государства есть.

Ранее стало известно, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall объявил о намерениях запустить в Украине производство своей бронетехники. Глава концерна Армин Паппергер сообщил, что планирует взять в долгосрочную аренду украинские танковые заводы, чтобы изготавливать там свою продукцию. Rheinmetall может наладить производство танков в Украине уже в скором времени.

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