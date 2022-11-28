Великобритания предоставила Украине в 2022 году помощи на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,8 миллиарда долларов).

Великобритания продолжит поддерживать Украину при новом премьер-министре, как это было при его предшественниках Борисе Джонсоне и Лиз Трасс.

Об этом говорится в выдержке из первой крупной внешнеполитической речи действующего главы британского правительства Риши Сунака, которую он планирует произнести 28 ноября, пишет Reuters.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году", - указывается в документе.

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Сунак объявит также, что Лондон окажет новую поддержку Киеву в вопросе противовоздушной обороны.

По состоянию на сентябрь, Великобритания предоставила Украине в 2022 году помощи на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,8 миллиарда долларов).

Война в Украине: помощь Британии

19 ноября премьер-министр Британии Риши Сунак посетил Киев. Тогда он анонсировал военную помощь на 50 миллионов фунтов. В пакет войдут 120 специальных зенитных орудий, а также радиолокационные станции.

25 ноября впервые в Украину прибыл и глава МИД Британии. Он встретился с украинским руководством и анонсировал новый пакет помощи.

Недавно Великобритания передала Украине три вертолета Sea King и 10 000 артиллерийских снарядов.

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