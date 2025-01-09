По его словам, Украине надо унифицировать системы управления дронов.

России не нужно производить большое разнообразие дронов, однако перед Украиной стоят другие цели, считает эксперт по вопросам авиации Анатолий Храпчинский.

"У РФ в приоритете доставать до любых целей на расстоянии до 700 километров, если мы говорим о воздушном пространстве Украины. Потому что для больших расстояний у них есть крылатые ракеты, которых у Украины нет. Поэтому говорить, что надо идти по принципу "шахедов"... Россия масштабирует их производство, но ПВО Украины активно отражает эти атаки", - сказал он в эфире "Radio NV".

Эксперт пояснил, что Россия запускает большое количество "шахедов" и дронов-приманок, которые перегружают нашу оборону, поэтому иногда они попадают в цель. Зато Киев делает ставку на качество дронов, которые могли бы обойти вражескую ПВО и средства РЭБ, а также работали на расстоянии до 2000 километров:

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"Дальнобойных дронов у нас много только в информационном пространстве. Всех дальнобойных дронов, которые выполняют задачи, не такое большое количество. Их надо просто дальше развивать и совершенствовать. Это адекватная конкуренция среди компаний, которые могут предложить значительно более интересные решения".

В то же время эксперт добавил, что Украине не мешало бы создать определенный стандарт для средств управления БПЛА, поскольку их изучение может занимать у подразделений большое количество времени.

"То есть мы говорим об унификации стандартных подходов к управлению и эксплуатации средств. А уже многообразие позволяет нам работать с учетом равных возможностей", - отметил эксперт.

Дальнобойные дроны

Ранее в ГУР сообщали, что украинские дальнобойные дроны уже способны бить на расстояние до 2000 километров. Там также добавили, что целью украинских БПЛА всегда являются военные цели на территории РФ.

В частности, накануне украинские БПЛА поразили крупнейший в РФ торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. По данным источников УНИАН, удачную операцию провела Служба безопасности Украины.

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