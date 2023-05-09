Речь идет, предположительно, о ракетах Storm Shadow, которые можно будет устанавливать на украинские реактивные самолеты советского производства.

Великобритания готовится к передаче Украине ракет большой дальности, которые способны поражать цель на расстоянии до 300 километров.

Как сообщает The Washington Post, об этом говорится в сообщении о закупке, опубликованном Фондом поддержки Украины. В сообщении Министерство обороны Великобритании попросило "выразить заинтересованность" в предоставлении ударных средств с дальностью до 300 километров. Участников фонда призвали дать ответ в течение трех дней.

The Washington Post со ссылкой на британского чиновника отметило, что окончательное решение еще не принято. Также чиновник не уточнил тип, время или количество вооружения, которое может быть поставлено.

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"В то же время это сообщение является существенным шагом к тому, чтобы Великобритания сама поставляла такие боеприпасы, а запрашиваемые характеристики и возможности соответствуют британским крылатым ракетам Storm Shadow воздушного базирования", - отмечает издание.

Отмечается, что Storm Shadow можно будет устанавливать на украинские реактивные самолеты советского производства и таким образом достигать территории России. При этом Украина обещает Западу, что будет воздерживаться от использования донорского оружия во время таких нападений. Ведь опасения, что Украина будет запускать ракеты по целям в России, являются основной причиной, почему США неоднократно отклоняли просьбу Украины поставлять боеприпасы большой дальности.

Дальнобойные ракеты для Украины

Украина давно просит союзников предоставить ракеты большей дальности, поскольку они позволят наносить удары далеко за линией фронта России. На фоне запланированного контрнаступления ВСУ это поможет расчистить путь для наземного наступления.

Ранее Демократическая партия США призвала президента Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и истребители F-16.

По мнению военных экспертов, дальнобойные ракеты могут кардинально изменить ход войны в Украине.

В то же время издание Politico отмечало, что США не поставляют дальнобойные ракеты в Украину из-за того, что американской армии самй их не хватает.

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