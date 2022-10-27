Поставить B61-12 в Европу ранее планировали не раньше весны 2023 года, но сроки сместили на декабрь этого года.

США ускорили размещение на базах НАТО в Европе своих модернизированных тактических ядерных авиабомб B61-12, которые заменят устаревший запасы.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на дипломатическую телеграмму США и два источника.

Поставить B61-12 в Европу ранее планировали не раньше весны 2023 года, но сроки сместили на декабрь этого года.

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В документе говорится, что в ходе встреч 15 союзников по НАТО выразили обеспокоенность тем, что альянс "не должен поддаваться на ядерный шантаж Путина".

"Учитывая растущий объем и масштаб ядерной риторики России, часть союзников запросила продолжение консультаций в НАТО, чтобы обеспечить постоянную готовность и последовательный обмен сообщениями", — добавляется в депеше.

В комментарии журналистам в Пентагоне объяснили, что модернизация B61 ведется уже много лет и никак не связана с последними событиями в Украине.

B61 - характеристики авиационной бомбы США

B61 - это семейство ядерных бомб, впервые разработанных в начале 1960-х годов и первоначально продемонстрированных в ходе подземных ядерных испытаний в Неваде. За десятилетия была разработана дюжина версий, и большинство из них с тех пор устарели.

Программа продления жизни B61-12 предназначена для замены нескольких более ранних версий, включая около 100 бомб, хранящихся на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции.

Все обновления касаются неядерных аспектов конструкции неуправляемой бомбы и включают удаление парашюта и установку нового хвостового комплекта, а также другие усовершенствования для "значительно большей точности", сказал Кристенсен.

Эти модернизированные авиабомбы могут нести как американские бомбардировщики и истребители, так и самолеты союзников, включая F-15, F-16, F-35 и Tornado.

Мощность взрыва самой боеголовки может быть увеличена или уменьшена в зависимости от цели, что делает ее оружием малой или средней мощности.

Ядерный шантаж России

Ядерный шантаж России усилился после очередных военных поражений ВС РФ на поле боя в Украине.

Ради этого Путин провел псевдорефердумы на оккупированных территориях, чтобы взять их под "ядерный зонтик". Однако ход войны это не изменило: ВСУ продолжают деоккупировать захваченные Россией районы.

Многие эксперты считают, что если РФ применит ядерное оружие, то это будет разве что применение на тактическом уровне. В то же время советник президента США Джейк Салливан заявил, что США не потеплят любого ядерного удара по Украине.

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