Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Он включает как поставки из запасов вооруженных сил Германии и промышленности, так и совместные с партнерами, которые финансировались из фондов Федерального правительства для развития потенциала безопасности. Так, Украина получит:
- три самоходных зенитных установки GEPARD;
- 3,872 выстрела 155-мм дымовых / осветительных боеприпасов;
- мостоукладочный танк BEAVER;
- 20 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;
- 20 разведывательных дронов VECTOR;
- 13 пограничных автомобилей;
- три седельных тягача 8x8 HX81 и три полуприцепа.
Помощь от Германии: что известно
Напомним, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что они уже готовят зимний пакет помощи для Украины. По его словам, основой поставок будут средства противовоздушной обороны.
В августе этого года Министерство финансов Германии сообщало, что они предоставили Украине 1,55 млрд долларов финансовой помощи с начала полномасштабной войны.
Известно, что Украина длительное время призывает Германию передать дальнобойные ракеты Taurus на фронт. Несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки, Франция и Великобритания уже передали Вооруженным силам Украины этот тип вооружения, Берлин не спешит принять такое решение.