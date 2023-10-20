В него вошли установки GEPARD и дроны.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Он включает как поставки из запасов вооруженных сил Германии и промышленности, так и совместные с партнерами, которые финансировались из фондов Федерального правительства для развития потенциала безопасности. Так, Украина получит:

три самоходных зенитных установки GEPARD;

3,872 выстрела 155-мм дымовых / осветительных боеприпасов;

мостоукладочный танк BEAVER;

20 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;

20 разведывательных дронов VECTOR;

13 пограничных автомобилей;

три седельных тягача 8x8 HX81 и три полуприцепа.

Помощь от Германии: что известно

Напомним, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что они уже готовят зимний пакет помощи для Украины. По его словам, основой поставок будут средства противовоздушной обороны.

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В августе этого года Министерство финансов Германии сообщало, что они предоставили Украине 1,55 млрд долларов финансовой помощи с начала полномасштабной войны.

Известно, что Украина длительное время призывает Германию передать дальнобойные ракеты Taurus на фронт. Несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки, Франция и Великобритания уже передали Вооруженным силам Украины этот тип вооружения, Берлин не спешит принять такое решение.

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