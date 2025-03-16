Учитывая огромные расходы на сухопутные боевые действия, Россия вряд ли увидит новый авианосец на своем вооружении в ближайшее время.

Несмотря на то, что российская экономика находится в условиях военного положения, большинство доступных ресурсов направляется на войну в Украине, что оставляет мало средств для крупных военно-морских проектов. Авианосец проекта 23000, известный также как класс "Шторм", часто рассматривался как потенциальный будущий проект для российского флота. Однако вероятность того, что этот авианосец будет построен, является довольно низкой, учитывая экономическое давление, с которым Россия сталкивается из-за своей продолжающейся войны в Украине, пишет военный журналист Калеб Ларсон для 19FortyFive.

Хотя Москва отдает приоритет расходам на оборону, эти средства в основном идут на поддержку неотложных военных нужд, оставляя мало возможностей для долгосрочных проектов, которые не имеют прямого отношения к войне.

Авианосец проекта 23000: экономические ограничения и расходы на войну

Война в Украине поставила российскую экономику на военное положение, когда военные расходы достигли рекордных уровней, которых не было со времен холодной войны. И хотя расходы на оборону резко возросли, большая часть этих средств идет на производство беспилотников, ракет, артиллерийских снарядов и другого оборудования, необходимого для поддержания наземной войны России.

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Вдобавок к этому значительные средства тратятся на бонусы за регистрацию новобранцев, чтобы избежать национальной мобилизации, которая была бы политически непопулярной. Поэтому такое распределение финансов оставляет мало возможностей для дорогих оборонных проектов, таких как новые самолеты, подводные лодки или авианосцы, которые являются одними из самых дорогих оборонных инициатив.

Хотя российская судостроительная промышленность теоретически имеет институциональные знания, материалы и рабочую силу для строительства авианосца, проект такой сложности вряд ли станет реальностью в ближайшем будущем.

Современные потребности России: сухопутная война

Если не учитывать экономические ограничения, стратегическое значение авианосца для России на сегодняшний день ограничено. Авианосцы - это инструменты для проекции силы вдали от национальных границ, но учитывая трудности России в ведении военных действий против страны, с которой она имеет общую границу, введение нового авианосца в вооружение выглядит малозначимым со стратегической точки зрения.

Украинские силы достигли нескольких значительных успехов против российского ВМС в Черном море, в частности потопив крейсер типа "Москва Слава" в 2022 году и уничтожив несколько других важных судов. Благодаря ракетам "Гарпун", поставленным с Запада, а также противокорабельным ракетам "Нептун" отечественного производства, а также беспилотным морским дронам, Украина смогла эффективно оттолкнуть российские надводные корабли от своих вод. В таких условиях авианосец имел бы небольшую стратегическую ценность, а также требовал бы значительных ресурсов для своей защиты.

Авианосная драма "Адмирал Кузнецов"

Более вероятным сценарием является то, что Россия будет сосредоточена на капитальном ремонте и обновлении одного из авианосцев, которые уже есть на вооружении, например "Адмирала Кузнецова". Этот корабль испытал несколько значительных проблем во время службы и сейчас, вероятно, является неработающим. Однако, несмотря на трудности с ремонтом "Адмирала Кузнецова", этот процесс будет значительно дешевле и реалистичнее, чем проектирование нового авианосца с нуля.

Таким образом, несмотря на то, что авианосец проекта 23000 рассматривается как возможный будущий проект, сегодня российский флот ограничен в своих возможностях по закупке новых больших кораблей из-за продолжающейся войны в Украине. Учитывая огромные расходы на сухопутные боевые действия, Россия вряд ли увидит новый авианосец на своем вооружении в ближайшее время.

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