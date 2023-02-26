Вертолеты уже вывели из состава вооруженных сил Хорватии и начали готовить к передаче.

Хорватия готовится передать Украине 14 вертолетов типа Ми-8, поставка которых анонсировалась еще в ноябре. Как выяснило издание Jutarnji list, вертолеты будут готовы к отправке ориентировочно через 10 дней.

По данным журналистов, двенадцать вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т были выведены из состава Вооруженных сил Хорватии и сейчас проходят техническое обслуживание на базе авиационно-технического центра в Большой Горице.

Кроме прочего, с вертолетов снимают всю существующую маркировку и проводят ремонтно-восстановительные работы.

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"Предполагается, что вертолеты будут готовы к транспортировке примерно через десять дней. По нашей информации, семь вертолетов будут частично разобраны и перевезены наземным путем, а остальные семь полетят в Польшу", – пишет издание.

Журналисты не смогли получить официальное подтверждение властей, поскольку всю военную помощь Украине правительство Хорватии классифицировало как закрытую для общественного доступа.

Вертолеты Ми-8

Ми-8 с его многочисленными модификациями является самым массовым двухдвигательным вертолётом в мире (построено более 17 тыс. экземпляров всех модификаций). Разработан в 1960-х годах, но до сих пор широко используется в десятках стран мира.

Относится к разряду многоцелевых вертолетов, но в основном применяется как транспортник. Хотя версии Ми-8Т и Ми-8МТВ-1 являются по умолчанию именно транспортными, их можно легко переделать в боевые машины, установив по бортам съёмные фермы с блоками управляемых ракет, подвесными авиабомбами или авиапушками.

Война в Украине – помощь Хорватии

Хорватия, как член ЕС, поддержала все европейские санкции против России и начала оказывать Украине гуманитарную помощь.

Осенью президент страны заблокировал участие Хорватии в общеевропейской военной миссии по подготовке украинских солдат. Однако правительство страны смогло обойти этот запрет и разрешило обучение украинских военных на хорватской территории.

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