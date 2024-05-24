Они проходили подготовку на 162-й военно-воздушной базе Национальной гвардии в Тусоне.

Первая группа украинских пилотов уже завершила обучение на самолетах F-16 на военной базе в Аризоне, что в США.

Как пишет Politico, об этом сообщила пресс-секретарь Национальной гвардии Аризоны Эрин Ханниган. По ее мнению, завершение обучения станет решающим шагом на пути к тому, чтобы современные истребители американского производства появились в небе над Украиной.

Отмечается, что пилоты проходили подготовку на 162-й военно-воздушной базе Национальной гвардии в Тусоне. Пресс-секретарь Нацгвардии не раскрыла, сколько именно из них закончили обучение или точную дату выпуска "из соображений их безопасности".

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По ее словам, сейчас пилоты направляются в Европу, где должны пройти дополнительную подготовку.

Истребители F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, 21 мая Министерство обороны Нидерландов объявило о завершении подготовки 10 украинских специалистов, которые обучались техническому обслуживанию истребителей F-16. В ходе тренировок украинские военные готовились, в том числе к возможным рискам во время полетов F-16.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что уже с этого лета Украина начнет получать западные истребители F-16. Первыми начнут отправлять датские самолеты.

Воздушные силы недавно сообщили, что первые специалисты по обслуживанию американских истребителей F-16 начали возвращаться в Украину с учений за рубежом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно более 100 истребителей F-16 для того, чтобы противостоять российским оккупантам в небе.

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