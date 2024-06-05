Соединенные Штаты могли пойти на такой шаг из-за угрозы со стороны китайской авиации.

Над полигоном Чайна-Лейк в Калифорнии заметили самолет F/A-18E/F Super Hornet Военно-морских сил США с подвешенной под крылом корабельной ракетой SM-6 (RIM-174 Standard ERAM). Об этом сообщает Defense Express.

В качестве зенитной ракеты SM-6 имеет дальность поражения воздушных целей до 370 км, но при пуске с истребителя она может существенно возрасти и, по мнению экспертов, превысит 500 км.

Возможно, в США приняли прагматичное решение - вместо того, чтобы создавать новые дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух", использовать то, что уже разработали ранее.

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Облегчить интеграцию может то обстоятельство, что для SM-6 использовали компоненты известной авиационной ракеты AIM-120 AMRAAM, одним из штатных носителей которой выступает Super Hornet.

В частности, речь идет о радиолокационной головке самонаведения. Заметим, что дальность самой AMRAAM не превышает 180 км в наиболее "топовой" версии AIM-120D.

Некоторые эксперты допускают, что на самом деле SM-6 будут применять как аэробаллистическую ракету класса "воздух-поверхность". Впрочем, все может оказаться еще более прозаичным: не исключено, что американцы просто используют SM-6 как мишень-имитатор аэробаллистической ракеты.

Дальнобойные ракеты класса "воздух-воздух"

Интеграция в американские истребители дальнобойных ракет класса "воздух-воздух" выглядит логичным шагом, ведь сейчас и РФ, и Китай активно работают в этом направлении.

Россияне, например, оснащают самолеты (в частности, Су-30СМ2) ракетами Р-37М с дальностью не менее 200 км. Такие ракеты Москва уже применяет в войне против Украины.

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