Много времени уйдет на обучение армии и логистику техники.

Понадобятся месяцы, чтобы переданные Украине западные танки повлияли на ход войны с российскими войсками. Важную роль сыграет логистика, говорится в материале CNN.

Многие аналитики говорят, что Украине было бы проще придерживаться одного типа танков, и именно поэтому решение Германии допустить в бой Leopard так важно. У стран Запада их насчитывают более 4 тысяч единиц.

Современные основные боевые танки - сложное вооружение. Их эффективность на поле боя во многом сводится к сложным электронным и компьютерным системам, лежащим в их основе. Эти системы находят цели и наводят на них основное орудие танка, отмечают аналитики.

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Техническое обслуживание танков, их ремонт и поставка необходимых запчастей требует тщательной подготовки на всем пути от экипажей в машинах до логистики.

Аналитик оборонной промышленности Николас Драммонд сказал, что немецкие танки были разработаны для обслуживания призывными армиями, такими как украинские, что дает Leopard преимущество перед Abrams и Challenger 2, которые используются в вооруженных силах США и Великобритании.

По его словам, более простая конструкция Leopard помогает снизить вероятность ошибок при обслуживании. В настоящее время украинская армия нуждается в скором обучении.

Вместе с тем министр иностранных дел Португалии Жоао Гомеш Кравиньо добавил, что Leopard - "это очень продвинутая техника с технологической точки зрения, поэтому процесс обучения займет несколько недель". "После этого есть логистические препятствия, которые необходимо решить с союзниками, так что это займет два или три месяца" - добавил он.

Танки для Украины - что известно

Первой, кто официально подтвердил передачу Украине танков западного образца, выступила Великобритания. Накануне Лондон согласился поставить ВСУ 14 единиц своих Challenger 2.

После многомесячных дискуссий с союзниками канцлер Германии Олаф Шольц наконец согласовал передачу Украине Leopard. Их, по данным СМИ, хотят передать ВСУ до 100 единиц.

Вскоре США объявили о передаче 31 танка Abrams. Позже в Пентагоне уточнили, что речь идет о модернизированных моделях вооружения, на их передачу понадобится некоторое время.

Также французский президент Эммануэль Макрон уже открыто допустил передачу Украине танков Leclerc. Он поручил министру обороны изучить вопрос поставки танков в Украину.

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