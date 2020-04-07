Американцы испытали беспилотник Boeing для доставки боеприпасов (фото)

S-100 способен нести 34 кг полезного груза в течение более 6 часов; максимальная нагрузка может составить 50 кг.

Американский концерн Boeing совместно с австрийской компанией Schiebel испытали беспилотный самолет S-100 Camcopter для доставки боеприпасов армии США.

Об этом пишет Flightglobal.

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S-100 обычно используют для гражданских съемок или военных разведывательных работ. Во время испытательных полетов 6 апреля военные доставили им 726 кг «искусственной крови и боеприпасов». При этом руководили аппаратом дистанционно.

S-100 способен нести 34 кг полезного груза в течение более 6 часов; максимальная нагрузка может составить 50 кг.

Полезные грузы в основном заключаются в оборудовании для наблюдения.

Как сообщал УНИАН, военно-промышленный комплекс в китайской провинции Ухань, что больше всего пострадала от коронавируса, «возвращается и наверстывает упущенное».