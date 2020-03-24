В США резко вырос спрос на огнестрельное оружие на фоне пандемии коронавируса

Полки некоторых оружейных магазинов в США оказались полностью пустыми в результате ажиотажа.

Граждане США начали массово вооружаться на фоне глобальной вспышки коронавируса в мире - статистика продаж огнестрельного оружия в некоторых штатах соревнуется с уровнем Черной пятницы.

Согласно статистике ФБР, в феврале 2020 года американцы приобрели 2,8 миллиона единиц оружия - это на 36% больше, чем за аналогичный период в минувшем году, пишет Новое время со ссылкой на The New York Times.

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При этом статистика учитывает только те сделки, которое Бюро смогло отследить.

А данные о запросах в Google показывают, что с 14 по 21 марта интерес к покупке оружия у американских пользователей интернета возрос более чем в два раза. Больше всего приобретением "огнестрела" интересовались в штатах Невада, Вайоминг, Нью-Хэмпшир, Индиана и Делавэр.

Боясь социальной нестабильности и беспорядков на фоне коронавирусного кризиса, жители США выстраиваются в очереди, чтобы приобрести оружие, отмечает The Telegraph.

Видео: The Telegraph

"Когда вам говорят, что вы не можете что-то иметь, то первым делом вы хотите это приобрести. Когда вам говорят, что коронавирус вас настигнет, и ТВ вместе со всем остальным просто утопают в этой теме, люди начинают в это верить - и им становится страшно", - рассказал журналистам мужчина из Северной Каролины, который приобрел полуавтоматическую винтовку AR-15 и 300 патронов к ней.

Полки некоторых оружейных магазинов в США оказались полностью пустыми в результате ажиотажа. Например, владелец одного из таких магазинов в Лас-Вегасе даже записал видеообращение, в котором попросил не звонить ему с просьбой продать оружие до возобновления поставок.

В то же время издание The Trace пишет, что в штатах Вашингтон и Калифорния увеличилось количество покупателей азиатского происхождения - некоторые из них боятся вспышек расизма и насилия на почве расовой ненависти из-за коронавирусного кризиса.

Совладелица одной из оружейных лавок в штате Висконсин Меган Итон рассказала местным журналистам, что рост числа продаж в ее магазине уже сложно замерять. "Семь тысяч процентов [прироста продаж]. Мне кажется, прямо сейчас это уже трудно измерить", - отметила женщина.

По данным властей Висконсина, с 13 по 17 марта 2020 года ежедневно в этом штате продавалось в среднем 1,452 единицы оружия, пишет газета Milwaukee Journal Sentinel.

You're not alone...

Gun supply shop around corner from me. pic.twitter.com/Cm2e2q3vV9 — Lady Mohan (@LadyMOHAN) March 21, 2020

Тренд по покупке стрелкового оружия затронул все штаты США. Так, популярный американский сайт, занимающийся "огнестрелом", Ammo.com сообщил о 68%-м всплеске продаж с середины февраля по начало марта.

"Мы знаем, что определенные вещи влияют на продажи боеприпасов - в основном это политические события или экономическая нестабильность, когда люди чувствуют, что их права могут быть нарушены, - но это наш первый опыт с вирусом, приводящим к такому увеличению продаж", - цитирует менеджера по маркетингу этой торговой площадки издание USA Today.

По данным международной организации по контролю за оборотом оружия GunPolicy, только в 2017 году 42% всех американских домохозяйств имели хотя бы одно огнестрельное оружие. В 2018 году в США произвели 8,669,259 единиц стрелкового оружия. В том же году 39,740 жителей Соединенных Штатов погибли в результате огнестрельных ранений.