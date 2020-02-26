Британия и Нидерланды подняли в небо истребители из-за "визита" бомбардировщика РФ
15:59, 26 февраля 2020Оружие
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Самолеты пролетели Шотландские острова, тогда как истребитель россиян направлялся на запад.
Российский Ту-95 заметили на запад от Норвегии / airlive.net
Военно-воздушные силы Великобритании подняли в воздух Voyager и два истребителя Typhoon после того, как российский Ту-95 заметили на западе от Норвегии.
Об этом сообщает airlive.net.
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Отмечается, что подняла свои истребители также Норвегия и Нидерланды.
Самолеты пролетели Шотландские острова, тогда как бомбардировщик россиян направлялся на запад.
Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты провели военные учения на случай возможного ядерного удара со стороны Российской Федерации по Европе.
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