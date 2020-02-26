Британия и Нидерланды подняли в небо истребители из-за "визита" бомбардировщика РФ

Самолеты пролетели Шотландские острова, тогда как истребитель россиян направлялся на запад.

Военно-воздушные силы Великобритании подняли в воздух Voyager и два истребителя Typhoon после того, как российский Ту-95 заметили на западе от Норвегии.

Об этом сообщает airlive.net.

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Отмечается, что подняла свои истребители также Норвегия и Нидерланды.

Самолеты пролетели Шотландские острова, тогда как бомбардировщик россиян направлялся на запад.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты провели военные учения на случай возможного ядерного удара со стороны Российской Федерации по Европе.