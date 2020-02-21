Журналисты установили местонахождение захваченного Россией украинского тральщика "Черкассы" (фото)

Свое судно опознал бывший командир, отметив его неухоженное состояние.

Стало известно местонахождение минного тральщика ВМС Украины "Черкассы", экипаж которого весной 2014 года дольше всего сопротивлялся российской оккупации и попыткам захвата судна.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

По данным журналистов, сейчас корабль пришвартован в севастопольской бухте Стрелецкая. Рядом с ним стоят еще три захваченных Россией украинских корабля: тральщик аналогичного проекта - "Чернигов", и корветы "Луцк" и "Тернополь".

Бывший командир "Черкасс" Юрий Федаш опознал на снимках свой корабль и отметил, что в целом, захваченный плавсостав "находится в неухоженном состоянии".

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"Круги поснимали, видно, что с того времени не красили. Пять лет он не красился. Вон, звездочка есть, никто не закрасил звезду, а герб Черкасс закрасили", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма в 2014 году Россия начала передавать Украине захваченную технику, однако после вторжения на Донбасс такая передача была прекращена. По словам тогдашнего заместителя министра обороны РФ Анатолия Антонова, оборонное ведомство РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма. На тот момент были переданы 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля.

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5 июля 2014 года в МИД РФ заявили, что РФ приостановила передачу Украине вооружений и техники из Крыма "до полного прекращения украинскими силовиками боевых действий".

На сегодняшний день в Крыму остались 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корабль управления "Славутич", противолодочные корветы "Тернополь" и "Луцк", морские тральщики "Черкассы" и "Чернигов", большая подводная лодка "Запорожье", спасательный буксир "Кременец" и другие.