Германия модернизирует боевые машины Marder времен Холодной войны

БМП Marder была создана концерном Rheinmetall в конце 60-х годов прошлого века и стала одной из лучших машин подобного класса.

Вооруженные силы Германии предоставили концерну Rheinmetall 110 миллионов евро по контракту на продление срока эксплуатации боевых машин пехоты Marder.

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Об этом сообщает Jane`s, ссылаясь на пресс-службу компании. 71 машина модификации 1A5 получит новую трансмиссию и силовую установку, чтобы соответствовать современным требованиям Бундесвера.

Rheinmetall поставит армии 78 комплектов модернизации, инструменты для эксплуатации и, запчасти, а также поможет с логистикой и обучением военных в 2020-2023 годах.

БМП Marder была создана концерном Rheinmetall в конце 60-х годов прошлого века и была одной из лучших машин подобного класса. За полвека эксплуатации у Marder появился целый ряд более модификаций.

С 2010 на смену Marder в войсках Германии постепенно вводится новая БМП Puma.

В 2018 году Die Welt писало, что Германия закупила новые БМП и вертолеты, но лишь треть из них готова к бою.