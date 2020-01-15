НАТО провело учения по сдерживанию вражеских самолетов
Страны НАТО провели военные учения по сдерживанию российских самолетов от приближения к союзному воздушному пространству.
Об этом сообщает Reuters.
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Так, 14 января был отработан перехват вражеских самолетов от вторжения в воздушное пространство НАТО.
Свои возможности, в частности, продемонстрировали реактивные самолеты "Тайфун" Военно-воздушных сил Великобритании, датские истребители F16, французские истребители Rafale, финские истребители F18 и польские истребители F16.
Напомним, по данным западных спецслужб, Россия испытала и приняла на вооружение не менее 64 единиц крылатых ракет 9М729. США и НАТО считают, что созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров, Москва нарушила условия ДРСМД.
НАТО намерено принять комплекс мер оборонной направленности в 2020 году в ответ на размещение Россией крылатых ракет большой дальности 9М729.