НАТО провело учения по сдерживанию вражеских самолетов

Целью учений было предотвращение вторжения российских самолетов в воздушное пространство союзников.

Страны НАТО провели военные учения по сдерживанию российских самолетов от приближения к союзному воздушному пространству.

Об этом сообщает Reuters.

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Так, 14 января был отработан перехват вражеских самолетов от вторжения в воздушное пространство НАТО.

Свои возможности, в частности, продемонстрировали реактивные самолеты "Тайфун" Военно-воздушных сил Великобритании, датские истребители F16, французские истребители Rafale, финские истребители F18 и польские истребители F16.

Напомним, по данным западных спецслужб, Россия испытала и приняла на вооружение не менее 64 единиц крылатых ракет 9М729. США и НАТО считают, что созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров, Москва нарушила условия ДРСМД.

НАТО намерено принять комплекс мер оборонной направленности в 2020 году в ответ на размещение Россией крылатых ракет большой дальности 9М729.